Ученые из исследовательского института Крембила в Канаде предположили, что болезнь Альцгеймера может быть связана не с самостоятельным накоплением в мозге токсичных белков, а со сбоями в работе иммунной системы.
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