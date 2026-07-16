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После показательных отставок за оружейный склад в Вишнёвом начались задержания «козлов отпущения»

После показательных отставок за оружейный склад в Вишнёвом начались задержания «козлов отпущения»

После серии кадровых увольнений в оборонной сфере Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по делу, связанному со взрывами боеприпасов в Вишнёвом Киевской области.

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