Конфликт на парковке в петербургском ТРК закончился женской дракой и разбитыми очками

Один из участников драки уверен, что столкнулся на дороге с «разводилами». Дорожный конфликт на парковке у ТРК в Московском районе закончился оскорблениями, разбитыми очками и поцарапанными руками — с одной стороны.
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