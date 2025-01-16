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Царьград

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Семак может стать новым тренером сборной России после Карпина

Семак может стать новым тренером сборной России после Карпина

Комментатор Константин Генич предрекает Сергею Семаку, тренеру «Зенита», будущее на посту наставника сборной России, а также отмечает его возможный уход после очередной победы в чемпионате.

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