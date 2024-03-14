Виктория Фуртунэ косвенно подтвердила, что Вероника Драгалин угрожала своим подчиненным

Виктория Фуртунэ, ушедшая с поста антикоррупционного прокурора на фоне скандала, косвенно подтвердила, что глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин угрожала подчиненным на очном совещании, после которого аудиозапись была слита в публичное пространство.
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