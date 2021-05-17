В Ростовской области оперативниками выявлен факт сокрытия денежных средств в крупном размере

Сотрудниками МРО № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
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