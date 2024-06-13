"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны

Проблема заключается в том, что сейчас изменился способ ведения войны. Раньше в лесах можно было спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и ломились вглубь обороны противника.
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