Воровать воду — опасно и невыгодно

Увеличились штрафы за незаконные врезки в сеть водоснабжения В августе 2024 года Правительство РФ приняло решение повысить штрафы за самовольное подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.
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