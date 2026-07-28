Почему иностранцу без патента нельзя работать в РФ? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Почему без патента нельзя работать, даже если вы законно находитесь в России? Какой срок отводится на оформление патента после въезда в страну? Что изменилось в стоимости авансового платежа с 1 января 2026 года? И почему справка о приёме документов на РВП не заменяет патент? Юрист Дмитрий Фомов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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