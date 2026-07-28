Почему иностранцу без патента нельзя работать в РФ? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Поче­му без патен­та нель­зя рабо­тать, даже если вы закон­но нахо­ди­тесь в Рос­сии? Какой срок отво­дит­ся на оформ­ле­ние патен­та после въез­да в стра­ну? Что изме­ни­лось в сто­и­мо­сти аван­со­во­го пла­те­жа с 1 янва­ря 2026 года? И поче­му справ­ка о при­ё­ме доку­мен­тов на РВП не заме­ня­ет патент? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.