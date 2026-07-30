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Врач рассказал об ускоряющем старение мозга питании

Врач рассказал об ускоряющем старение мозга питании

Один бургер, десерт или порция жареной пищи не приведут к заметному ухудшению памяти, но риск возникает тогда, когда подобная еда становится основой ежедневного рациона, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов.

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