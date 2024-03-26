«Цапки» пролили кровь в Кущевской и на СВО

Вчера 8,3K прочитали Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык), осужденные за участие в банде «Цапки» на двадцать лет лишения свободы, досрочно вышли из колоний, заключив контракты на участие в специальной военной операции.