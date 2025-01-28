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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о недопуске России U21 к Евро-2027 и Олимпиаде: «Что касается 2028 года, это немного рано. Сейчас 2025-й, может, поменяются какие‑то политические течения»

В понедельник стало известно, что молодежная сборная России не допущена к жеребьевке отбора Евро-2027, где определятся участники футбольного турнира Олимпийских игр-2028 года от зоны УЕФА.

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