CNN: Пентагон рассматривает нетрадиционные меры давления на Иран

Пентагон ищет «креативные и нетрадиционные» способы усилить давление на Иран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо высокопоставленного представителя разведки Центрального командования ВС США (CENTCOM), направленное группе военных аналитиков.
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