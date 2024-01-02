Пункт отбора на военную службу по контракту в Агинском округе Забайка-лья за прошедший год направил в войска ВВО свыше тысячи человек

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта регулярно проводят разъяснительную и агитационную работу с населением во всех районных центрах округа и в большинстве населенных пунктов.
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