Volkswagen планирует заморозить зарплаты 600 тысяч сотрудников по всему миру до 2030 года для снижения производственных расходов, сообщает Süddeutsche Zeitung.
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