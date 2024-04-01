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Актер Ливанов заявил, что на певицу Пугачеву не повлияет признание иноагентом

Актер Ливанов заявил, что на певицу Пугачеву не повлияет признание иноагентом

Актер Василий Ливанов, известный благодаря роли Шерлока Холмса в советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», отреагировал на новости о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

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