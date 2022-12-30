ТОП лучших спортсменов Крыма в 2022 году

Уходящий год, несмотря на сложность и неоднозначность, был богат на спортивные достижения. На чемпионатах, Кубках, первенствах России, всероссийских соревнованиях, чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымчане завоевали 842 медали.