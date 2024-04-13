Константинов: найдена незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году

Необходимо де юре в т.ч. на международном уровне привести в порядок этот бардак! Трудно, долго, но надо

андрей картаев

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