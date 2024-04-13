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Константинов: найдена незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году

Константинов: найдена незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году

Крымский парламентарий Владимир Константинов заявил о незаконности принятия Крыма в состав Советской Украины в 1954 году.

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Комментарии
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life style
Необходимо де юре в т.ч. на международном уровне привести в порядок этот бардак! Трудно, долго, но надо
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12 час.
андрей картаев
для все равно законно не законно был передан Крым  у них менталитет такой как в поговорках подержал хохол что то в руках даже не его вещь он будет считать ее своей или не съем но понадкусываю
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9 час.
T
Teodor
Константинов! Кого на Западе интересует законность?
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4 час.

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