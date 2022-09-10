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Одиночными, залпом, беглым: кадры боевого применения гаубиц «Мста-Б» в зоне спецоперации

Одиночными, залпом, беглым: кадры боевого применения гаубиц «Мста-Б» в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении ими огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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