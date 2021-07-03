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Ливни, грозы, крупный град: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Ливни, грозы, крупный град: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с.

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