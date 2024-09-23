ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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В чем секрет феномена Тепляковых

В чем секрет феномена Тепляковых

Почему я решила об этом написать? Я всегда увлекалась психологией и темой взаимоотношений в семье, и писала уже об этом в своем блоге.

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Комментарии
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Майя Maja
Заканчивают школьную программу в 8 лет и поступают в Вузы. На вопрос «зачем» – ответа нет. Почему же , есть. И весьма банальный- дети должны быстрее стать &quot;взрослыми&quot;  и зарабатывать на Тепляковых -старших.  Старшие же только плодится умеют и им надо, чтобы их кто-то всю жизнь кормил и наконец-то предоставил (пока молодые еще) им хороший образ жизни и чем быстрее дети это начнут делать, тем им выгодней.  Чисто меркантильные интересы налицо и на поверхности.
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