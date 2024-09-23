Почему я решила об этом написать? Я всегда увлекалась психологией и темой взаимоотношений в семье, и писала уже об этом в своем блоге.
В чем секрет феномена Тепляковых
Комментарии
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Майя Maja
Заканчивают школьную программу в 8 лет и поступают в Вузы. На вопрос «зачем» – ответа нет. Почему же , есть. И весьма банальный- дети должны быстрее стать "взрослыми" и зарабатывать на Тепляковых -старших. Старшие же только плодится умеют и им надо, чтобы их кто-то всю жизнь кормил и наконец-то предоставил (пока молодые еще) им хороший образ жизни и чем быстрее дети это начнут делать, тем им выгодней. Чисто меркантильные интересы налицо и на поверхности.
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