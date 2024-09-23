В чем секрет феномена Тепляковых

Майя Maja

Заканчивают школьную программу в 8 лет и поступают в Вузы. На вопрос «зачем» – ответа нет. Почему же , есть. И весьма банальный- дети должны быстрее стать "взрослыми" и зарабатывать на Тепляковых -старших. Старшие же только плодится умеют и им надо, чтобы их кто-то всю жизнь кормил и наконец-то предоставил (пока молодые еще) им хороший образ жизни и чем быстрее дети это начнут делать, тем им выгодней. Чисто меркантильные интересы налицо и на поверхности.