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«Я вчера наблюдал, как вращается круг». Интервью с гончаром из Больших Карел

«Я вчера наблюдал, как вращается круг». Интервью с гончаром из Больших Карел

Михаил Шумилов долгие годы сохраняет традиции Севера и стремится преобразить родной край. Он создаёт уникальную чернолощеную керамику, а в свободное время вместе с единомышленниками бережно взращивает Большекарельскую рощу, в которой растут деревья со всей Архангельской области.

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