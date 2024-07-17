«Я вчера наблюдал, как вращается круг». Интервью с гончаром из Больших Карел

Михаил Шумилов долгие годы сохраняет традиции Севера и стремится преобразить родной край. Он создаёт уникальную чернолощеную керамику, а в свободное время вместе с единомышленниками бережно взращивает Большекарельскую рощу, в которой растут деревья со всей Архангельской области.