Спасатели извлекли из воды студента на самодельном плоту

В Самаре произошло несколько инцидентов на воде, связанных с человеческими жизнями. Один из них - спасение из воды 12-летнего школьника, который пытался переплыть Волгу на самодельном плоту из пенопласта.
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