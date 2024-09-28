Политолог Светов объяснил причины отсутствия химии между Трампом и Зеленским

Политолог Юрий Светов объяснил, почему, по данным СМИ, совместное выступление президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа в Нью-Йорке показало отсутствие взаимопонимания между ними.
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