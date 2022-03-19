В Челябинской области сохраняется высокий уровень смертности от COVID-19

За сутки на Южном Урале выявлено 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 19 марта подтверждены 311 тысяч 668 случаев заболевания COVID-19.