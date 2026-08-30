Происшествия
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Происшествия

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Главе СК России доложат о ходе проверки информации об оказании ненадлежащей помощи жительнице Свердловской области

Главе СК России доложат о ходе проверки информации об оказании ненадлежащей помощи жительнице Свердловской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось о некачественном оказании медицинской помощи в одной из стоматологических клиник Екатеринбурга.

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