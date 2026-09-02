Страна.ua: Перестрелка в Киеве унесла жизнь сотрудника ГУР

В Киеве случилась перестрелка между сотрудниками ГУР и СБУ, вызванная конфликтом из-за мошеннических колл-центров.
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