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Татар-информ

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Зарипова на «Казаньоргсинтезе»: «Это пример, как нужно относиться к человеку»

Зарипова на «Казаньоргсинтезе»: «Это пример, как нужно относиться к человеку»

Делегация HR-руководителей предприятий Татарстана во главе с министром труда РТ Эльмирой Зариповой посетила «Казаньоргсинтез».

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