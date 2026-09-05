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Премьер Монголии Учрал рассказал о возможности поставок газа из России в Китай

Премьер Монголии Учрал рассказал о возможности поставок газа из России в Китай

Проект нового газового маршрута из России в Китай через территорию Монголии способен стать одним из наиболее масштабных энергетических проектов Евразии и одновременно связать интересы сразу трех государств.

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