Обмен и возврат авиабилетов можно оформить по метеоусловиям

В случае, если в день вылета пассажиры г. Лабытнанги не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы АО "АТК "Ямал", авиакомпания готова оформить вынужденный возврат (в случае оформления билета на сайте авиакомпании) или обмен билета на другую дату при наличии мест (возможно при покупке билетов на сторонних сайтах).