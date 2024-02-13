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Аварийное жилье многодетной семьи из Советска стало уголовным делом

Аварийное жилье многодетной семьи из Советска стало уголовным делом

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту проживания многодетной семьи в аварийном доме. Мать из поселка Советский вынуждены были долгое время жить в здании, признанном аварийным и предназначенным для сноса.

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