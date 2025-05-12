В Крыму увеличилась стоимость посещения заповедников Теперь для туристов стоимость прохода по маршрутам Ялтинского горно-лесного заповедника — 350 рублей, рассказал в эфире @radiocrimea замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму «Заповедного Крыма» Владимир Добровольский.