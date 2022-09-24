В Киеве потребовали провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о призыве Киева провести срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.