Хоккеист Овечкин надеется на допуск российской сборной до Олимпийских игр

Легендарный нападающий из команды «Вашингтон Кэпиталз» НХЛ Александр Овечкин, сожалеет о том, что никак не может повлиять на допуск россиян на Олимпиаду, хотя все же лелеет надежду на изменение ситуации к лучшему.
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