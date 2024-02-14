Хоккеист Овечкин надеется на допуск российской сборной до Олимпийских игр

Легендарный нападающий из команды «Вашингтон Кэпиталз» НХЛ Александр Овечкин, сожалеет о том, что никак не может повлиять на допуск россиян на Олимпиаду, хотя все же лелеет надежду на изменение ситуации к лучшему.