Автомобилистов в России ждет неожиданное изменение на АЗС

Уже на этой неделе водителей в России ждёт приятное изменение на АЗС. Как заявил создатель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Павел Сигал, в ближайшее время топливо заметно подешевеет — сразу на 3-4 рубля.