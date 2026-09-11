«Системная кастрация культуры»: зачем в тексте ЕГЭ убрали слово «русский» из рассказа Шукшина

ВФокусе Mail Методистов, подготовивших материал для ЕГЭ, уличили в подмене — в отрывке из рассказа Василия Шукшина обнаружили абсурдное исправление.
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Свежие комментарии
- Шлепнувшая малышк...
- ВТ Шлепнувшая малышк...
- Шлепнувшая малышк...
В стране к управлению прилипло много недоумков. Парадокс в том, что по поступкам недоумок виден, но его не убирают с рабочего места, что способствует продолжению творческой дури.
Зачем МУРЗАЕВу думать о русских переводах ????????
Если русского наз. россиянин ,то и чечениц тоже россиянин.Живем то в одной стране России.
Что бы развалить социализм они играли в долгую и добились таки результатов! С помощью конечно местных "активистов"! не удивлюсь,- что нечто подобное и ныне происходит,- с понятием русский!
Сажать за такое надо.Это что то из разряда госизмены.
Потому, что вредительство.
А началось с безобидных галош...
Когда за подобное садить начнут? Или сажать?