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«Системная кастрация культуры»: зачем в тексте ЕГЭ убрали слово «русский» из рассказа Шукшина

«Системная кастрация культуры»: зачем в тексте ЕГЭ убрали слово «русский» из рассказа Шукшина

ВФокусе Mail Методистов, подготовивших материал для ЕГЭ, уличили в подмене — в отрывке из рассказа Василия Шукшина обнаружили абсурдное исправление.

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vagas Karlito

Что бы развалить социализм  они играли в долгую и добились таки результатов! С помощью конечно местных "активистов"! не удивлюсь,- что нечто подобное  и  ныне  происходит,- с понятием русский!