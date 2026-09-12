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ТАСС

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Пушилин: опыт спасателей ДНР написан кровью погибших коллег

Пушилин: опыт спасателей ДНР написан кровью погибших коллег

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Опыт спасателей Донецкой Народной Республики, работающих в условиях угрозы атак со стороны ВСУ, носит накопительный характер и "написан кровью" пострадавших ранее коллег.

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