Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в Херсонской области

Мобильный расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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