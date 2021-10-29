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Про осообенности мировоззрения зоозащитников

Про осообенности мировоззрения зоозащитников

автор - Записки учителя физкультуры Про осообенности мировоззрения зоозащитников Я животных люблю.

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ГусЕна
Учителю физкультуры бы козла починить, а не лезть туда, где ни сном ни бицеПСОМ...Популяция бездомных кошек и собак нужна при наших просторах и неорганизованности; мусорки своевременно не опорожняются, шизанутые кошкофилы стихийные помойки устраивают. Крысы и другие неприятные животные ( мыши) распостраняются и размножаются очень быстро вокруг такой кормовой базы. Впрочем, и страсти " про стаи бродячих" -тоже миф. Давно уж все кастрированы и чипированы. Страшнее, когда стаю организует домашняя собака. Она прекрасно знает человека, не боится его и может проявлять агрессию. Миф, что эти собаки или кошки гибнут. Они прекрасно выживают. И возглавляют , как правило, во время периода спаривания, стаи.
Олег Архипов
Только "святой Изониазид" поможет решить эту проблему.
Сергей
Были бы у нас корейские гастарбайтеры, то всех собак бы сожрали, это их национальное блюдо.)))

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