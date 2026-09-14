❗️⚡️L3Harris Technologies изготовила первый внешний контейнерный комплекс радиоэлектронной борьбы Viper Shield для истребителей F-16, причем с использованием уже серийного оборудования.
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