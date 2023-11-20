Китай сохранил базовую ставку по кредитам без изменений

Китая сохранил базовую ставку по кредитам без изменений, сообщает CNBC.Основная ставка по кредитам Народного банка Китая сроком на один год - привязка к большинству кредитов для домашних хозяйств и корпораций в КНР - сейчас составляла 3,45%.
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