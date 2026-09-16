Маркетплейсам запретят самостоятельно снижать цены

С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», что площадки будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров.