Маркетплейсам запретят самостоятельно снижать цены

С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», что площадки будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров.
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