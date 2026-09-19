Москва подписала три международных меморандума в сфере туризма

Москва ежегодно расширяет международное сотрудничество в сфере туризма. 17 и 18 сентября было подписано три меморандума о совместном развитии индустрии гостеприимства — с представителями Казахстана и Всемирной федерации туристических городов, базирующейся в Пекине.
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