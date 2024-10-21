Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов поздравил сотрудников финансово-экономической службы ВС РФ

Белоусов поздравил сотрудников финансово-экономической службы ВС РФ

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов адресовал военным финансистам поздравление с профессиональным праздником, отметив, что они особо поддерживают участников специальной военной операции, а также решают социальные проблемы военнослужащих и членов их семей, помогают военным пенсионерам и гражданскому персоналу.

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