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Русская весна

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Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году

Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году

В 2025 году собственников приватизированного жилья ожидают важные законодательные перемены, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.

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