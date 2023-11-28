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Экс-советник Кучмы: раскол между Зеленским и ВСУ приведет к столкновению

Экс-советник Кучмы: раскол между Зеленским и ВСУ приведет к столкновению

Украинский депутат Марьяна Безуглая оскорбила главкома ВСУ Валерия Залужного. Чтобы избежать открытого столкновения, президент Украины Владимир Зеленский должен публично вступиться за генерала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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