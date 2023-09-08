Власти Казани объяснили, почему не закупают электробусы

В Казани отсутствует необходимая инфраструктура для функционирования электробусов. Кроме того, стоимость электробусов значительно превышает стоимость троллейбусов, как сообщили в мэрии столицы Республики Татарстан, ссылаясь на Комитет по транспорту.
В Казани отсутствует необходимая инфраструктура для функционирования электробусов. Кроме того, стоимость электробусов значительно превышает стоимость троллейбусов, как сообщили в мэрии столицы Республики Татарстан, ссылаясь на Комитет по транспорту.
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