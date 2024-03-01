Самая влиятельная женщина Северной Кореи: что известно о Ким Ё Чжон

Согласно информации южнокорейского информационного агентства Yonhap, младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — получила дополнительные властные полномочия, что по факту делает ее вторым человеком в Серверной Корее и самой влиятельной женщиной КНДР.