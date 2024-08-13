Ему не по карману не то, чтоб алкоголь,А даже, простите, соевая сосиска! (не-Маяковский) Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила принимать законы, которые сделают жизнь одиноких россиян невыгодной с финансовой стороны Буцкая разоблачает хитрых родителей, которые расторгали брак ради получения пособий, чтобы указать меньший доход и получить право на щедрости […] Сообщение Голос одиночки тоньше писка появились сначала на Дзен дневник.