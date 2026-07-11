Как я решилась на переезд из Москвы в поселок под Анапой: история семьи, ремонт и новая жизнь

Точка невозврата: почему мы больше не представляли себя в столице Оглядываясь назад, я понимаю, что окончательное решение созрело не спонтанно, а стало результатом череды событий, которые будто мягко подталкивали нас в нужном направлении.
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